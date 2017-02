Der Gesundheitsriese Fresenius freut sich über sein dreizehntes Rekordjahr in Folge und zeigt sich weiterhin wachstumshungrig. Im vergangenen Jahr wurde der Umsatz um 5 % auf 29,1 Mrd. € gesteigert. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern wurde um 9 % auf 4.327 Mio. € vorangebracht, und beim bereinigten Ergebnis für die Anteilseigner waren es sogar plus 12 %. Bei jeder dieser drei Eckwerte wäre der Anstieg währungsbereinigt noch leicht steiler gewesen. Bei der Dividende will man draufpacken. Geplant ist eine Aufstockung um 13 % auf 0,62 € je Aktie. Was hat man für 2017 zu erwarten? Fresenius will beim Umsatz währungsbereinigt um 15 bis 17 % vorangekommen und das Ergebnis für die Anteilseigner sogar um (währungsbereinigt) 17 bis 20 % steigern.



