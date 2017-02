Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Schneider Electric von 79 auf 78 Euro gesenkt, die Aktie aber auf der "Conviction Buy List" belassen. Das etwas reduzierte Kursziel reflektiere die in diesem Jahr höhere Aktienanzahl, nachdem eine Ankündigung eines Aktienrückkaufs in der ersten Jahreshälfte ausgeblieben sei, schrieb Analystin Daniela Costa in einer Studie vom Mittwoch./ajx/zb

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0011 2017-02-22/09:26

ISIN: FR0000121972