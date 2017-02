Der Mittwoch bringt an der Wall Street noch einmal eine große Menge an spannenden Quartalszahlen. Den Anfang macht vor Börsenstart u.a. TJX - das Unternehmen, das hierzulande für seine TK Maxx-Filialen bekannt ist. Am Abend folgen u.a. Fitbit, HP, IAMGOLD und Transocean. Hightlight wird aber die Bilanzvorlage des E-Auto-Pioniers Tesla sein. Analysten erwarten eine signifikaten Verlustreduzierung.

