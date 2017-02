First Solar, Inc. (Tempe, Arizona, USA) gab am 21.02.2017 die Finanzergebnisse des vierten Quartals 2016 bekannt. Der Nettoumsatz sank um 208 Mio. USD gegenüber dem Vorquartal auf 480 Millionen US-Dollar, im Gesamtjahr waren es 3 Milliarden USD. Im Berichtsquartal wurden zahlreiche Photovoltaik-Projekte abgeschlossen. Die reinen Modulverkäufe lagen über dem Niveau des Vorquartals.

Den vollständigen Artikel lesen ...