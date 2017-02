ideas daily TV DAX-Charttechnik: Der in allen relevanten Zeitebenen intakte Aufwärtstrend wurde mit dem gestrigen Ausbruch über das Januar-Hoch (11.893) bestätigt. Der Weg des geringsten Widerstandes bleibt entsprechend aufwärts gerichtet. Aus dem Tageschart ergibt sich eine bedeutende nächste übergeordnete Zielzone bei 12.000-12.200 Punkten. Darüber wäre der Weg frei bis an das aus dem April 2015 stammende Rekordhoch bei 12.391 Punkten. Marktidee: Die Aktie von Wacker Neuson (WKN: WACK01) hatte im April 2015 nach mehrjähriger Rally ein 8-Jahres-Hoch bei 24,93 EUR markiert. Der anschließende Kurseinbruch warf die Notierung zurück auf ein im Oktober 2015 gesehenes 2-Jahres-Tief bei 10,92 EUR. Das Kursgeschehen seither kann als langfristige Bodenbildung in Gestalt eines ansteigenden Dreiecks aufgefasst werden. Nach mehrwöchiger Konsolidierung unterhalb der entscheidenden Triggerzone bei 16,00 EUR gelang in der vergangenen Woche schließlich der bullishe Ausbruch. Worauf es jetzt ankommt, erfahren Sie im Video!