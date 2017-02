ROK Stars gibt den Start von ,ROK Solid Finance' zur finanziellen Unterstützung des Gastronomiesektors bekannt

22. FEBRUAR 2017

ROK Stars PLC, das gemeinsam vom US-Milliardär John Paul DeJoria und dem britischen Unternehmer Jonathan Kendrick gegründete Unternehmen für Verbraucherprodukte, hat bekanntgegeben, dass seine ROK Drinks-Sparte ,ROK Solid Finance' eingeführt hat, um zu einem erstklassigen Kreditgeber und Produktlieferanten für das Schankgewerbe im Vereinigten Königreich zu werden.

Mit einer Kombination aus Fachwissen, wettbewerbsfähigen Zinssätzen und dem Wegfall von Vorausgebühren wird ROK Solid Finance sowohl gesicherte als auch ungesicherte Darlehen für das Schankgewerbe anbieten und so die von den traditionellen Kreditgebern gelassene Lücke schließen.

"Die finanzielle Unterstützung für den Gastronomiesektor ist ein Gebiet, auf dem ich auf eine umfassende Erfahrung zurückgreifen kann, da ich früher für mehrere große Brauereien in diesem Bereich tätig war. Daher stellt ROK Solid Finance eine echte partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen uns und dem Schankgewerbe dar. Hierbei werden wir uns auf die Fähigkeiten der Betreiber und ihre aktuelle Bonitätseinstufung statt auf historische Daten konzentrieren; durch die Konzentration auf Letzteres wird denjenigen, die Talent und Ehrgeiz aufweisen, häufig die Chance auf einen Erfolg verbaut", erklärte Graham Higgins, COO von ROK Drinks.

Das ROK Drinks-Portfolio umfasst neben dem Bier der 700 Jahre alten bayrischen Brauerei ABK, den von Produzenten weltweit bezogenen Graffiti Wine, Bogart's Spirits aus Kalifornien und Bandero Tequila aus Mexiko.

Die Nachricht über den Start von ROK Solid Finance schließt sich an die kürzlich von ROK Drinks bekanntgegebene Ernennung von drei erfahrenen Fachleuten, Graham Higgins, Lucy Grimmett und Lee Barber, an, die in führenden Positionen an der globalen Vertriebsoffensive des ROK Drinks- Portfolios mitwirken werden.

Jonathan Kendrick gab dazu den folgenden Kommentar ab: "Unsere ROK Solid Finance-Initiative soll es dem Gastronomiesektor erleichtern, in seine Geschäftsaktivität zu investieren, während die Betreiber gleichzeitig Zugang zu unserem schnell wachsenden und preisgekrönten Portfolio an Drinks erhalten, was hervorragende Chancen für alle Beteiligten bietet."

Weitere Informationen finden Sie unter www.rokstars.com und www.rokdrinks.com sowie www.roksolidfinance.com

