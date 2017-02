Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-02-22 / 09:31 *NORMA Group sponsert Verbindungsprodukte für Rennteam TUfast* *Maintal/München, Deutschland, 22. Februar 2017* - Die NORMA Group, ein internationaler Marktführer für hochentwickelte Verbindungstechnologie, unterstützt TUfast e.V., das Formula Student Team der Technischen Universität München, mit SV Schlauchverbindern aus Kunststoff [1]. Die Verbinder kommen am Kühlwassersystem der beiden Rennwagen zum Einsatz, die das Team für die Saison 2017 eigens entwickelt und konstruiert. Mit den beiden Fahrzeugen tritt das Rennteam in weltweiten Wettbewerben gegen rund 600 andere studentische Mannschaften an. "Da wir die Ausbildung und Förderung von talentiertem Nachwuchs stets gerne unterstützen, sind wir begeistert von dem ambitionierten Praxisprojekt des Teams TUfast e.V", sagt Werner Deggim, Vorstandsvorsitzender der NORMA Group. "Dafür braucht es natürlich hochqualitative Verbindungsprodukte, die selbst bei hohen Belastungen zuverlässig dichthalten sowie schnell und einfach zu montieren sind." "Da unsere Fahrzeuge bei den Rennen regelmäßig an ihre Grenzen gebracht werden, brauchen wir Verbindungsteile, auf die wir uns absolut verlassen können", sagt Michael Betz vom Team TUfast e.V. "Für die Entwicklung der Rennwagen sind wir zudem auf die Unterstützung aus der Industrie angewiesen. Deshalb freuen wir uns sehr, dass die NORMA Group uns schnell und unkompliziert mit ihren Verbindungsprodukten versorgt hat." TUfast ist ein studentisches Projekt der Technischen Universität München [2], das seit 2002 besteht. Die rund 80 Studenten des Teams entwickeln und bauen jährlich zwei Rennwagen - einen mit Verbrennungsmotor und einen mit Elektroantrieb. In den Wettbewerben der Formula Student treten die internationalen Teams in den Kategorien Konstruktion, Darbietung sowie Finanzierungs- und Kostenplanung gegeneinander an. 1979 gründete die Society of Automotive Engineers (SAE) in den USA die Formula SAE, aus der 1999 die Formula Student hervorging. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.normagroup.com [3]. Für Pressefotos besuchen Sie unsere Plattform www.normagroup.com/Pressebilder [4]. *Pressekontakt* NORMA Group SE Daphne Recker? Group Communications E-Mail: daphne.recker@normagroup.com Tel.: +49 (0)6181 - 6102 743 *Über NORMA Group* Die NORMA Group ist ein internationaler Marktführer für hochentwickelte Verbindungstechnik. Das Unternehmen fertigt ein breites Sortiment innovativer Verbindungslösungen sowie Technologien für das Wassermanagement. Mit rund 6.700 Mitarbeitern beliefert die NORMA Group Kunden in 100 Ländern mit über 35.000 Produktlösungen. Dabei unterstützt die NORMA Group ihre Kunden und Geschäftspartner, auf globale Herausforderungen wie den Klimawandel und die zunehmende Ressourcenverknappung zu reagieren. Zum Einsatz kommen die Verbindungsprodukte in Fahrzeugen, Schiffen und Flugzeugen, im Wassermanagement sowie in Produktionsanlagen der Pharmaindustrie und Biotechnologie. Im Jahr 2016 erwirtschaftete die NORMA Group einen vorläufigen Umsatz von rund 895 Millionen Euro. Das Unternehmen verfügt über ein weltweites Netzwerk mit 26 Produktionsstätten und zahlreichen Vertriebsstandorten in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum. Hauptsitz ist Maintal bei Frankfurt am Main. Die NORMA Group SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im regulierten Markt (Prime Standard) gelistet und Mitglied im MDAX. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: NORMA Group SE Schlagwort(e): Unternehmen 2017-02-22 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: NORMA Group SE Edisonstr. 4 63477 Maintal Deutschland Telefon: +49 6181 6102 741 Fax: +49 6181 6102 7641 E-Mail: ir@normagroup.com Internet: www.normagroup.com ISIN: DE000A1H8BV3 WKN: A1H8BV Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 546509 2017-02-22 1: http://www.normagroup.com/norma.nsf/res/NORMAPLAST de.pdf/$file/NORMAPLAST de.pdf 2: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=518f46bb80243922ba862a77daaf095d&application_id=546509&site_id=vwd&application_name=news 3: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=d94ed790892e4428b99bf71013983346&application_id=546509&site_id=vwd&application_name=news 4: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=b60c188412994e3dedca1d4c10c08054&application_id=546509&site_id=vwd&application_name=news

February 22, 2017 03:31 ET (08:31 GMT)