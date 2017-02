Was zum Teufel ist eigentlich eine Cash Cow? Vielleicht beschäftigt dich nach dem Lesen meiner Schlagzeile gerade genau diese Frage!



Definitionsgemäß handelt es sich bei einer Cash Cow um ein Produkt, das sich in einem reiferen Markt befindet, hier einen hohen Marktanteil besitzt, dafür allerdings nicht mehr über allzu rasante Wachstumsraten verfügt. Es ist also oftmals ein etabliertes Produkt, welches das Unternehmen mit viel Geld versorgt, auch wenn es, wie gesagt, nicht mehr im Begriff ist schnell zu wachsen.



Wichtig können Cash Cows dahingehend sein, dass es mit Ihnen möglich ist, starke Produkte zu identifizieren, die nicht mehr viel an Investitionen benötigen, aber viel Geld in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...