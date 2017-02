Die Aktie des Sportartikelherstellers Adidas mit Sitz in Herzogenaurach, Bundesland Bayern, zog am Vortag um 2,46% auf 152,05 Euro an. Damit wurde die bullische Kerze vom Freitag doch noch bestätigt. Die Drehung der vorherigen Short-Position in eine Long-Position hat sich ebenfalls als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...