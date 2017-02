sino AG | High End Brokerage: sino AG und Trading Technologies International Inc. schließen Kooperationsvertrag: Die sino AG ist der einzige in Deutschland ansässige Vertriebspartner für die TT Futures-Handelsplattform

22.02.2017 / 10:49 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Düsseldorf, 22. Februar 2017

Die in Düsseldorf ansässige sino AG hat mit Trading Technologies International Inc. (TT) einen Kooperationsvertrag geschlossen und bietet ihren Kunden ab sofort die TT Futures-Handelsplattform an. Heavy Trader haben über die sino AG Zugang zu allen TT Features wie Autospreader(R), ADL(R), Charts, Analyseinstrumente, Options-Handel, TT Mobile und zu Dutzenden von Märkten und Börsen weltweit. Die sino AG hat sich auf die Betreuung von Heavy Tradern, den aktivsten und anspruchsvollsten Kunden in Deutschland, spezialisiert und bietet Tradern nun zusätzlich zur vielfach ausgezeichneten Handelsplattform sino MX-PRO mit der TT Plattform die wohl beste Software für den Futures-Handel. Die Konten und Depots der Kunden werden bei HSBC Deutschland geführt.

»Wir sind begeistert von der neuen Partnerschaft mit TT. Damit können wir unseren Kunden die beste Software ihrer Art für den Futures-Handel anbieten und unsere Position als 'der' Broker für Heavy Trader weiter ausbauen«, kommentiert Ingo Hillen, Vorstand und Gründer der sino AG. »TT ist eine perfekte Ergänzung zu unserer Handelsplattform sino MX-PRO, über die jährlich fast 750.000 Trades abgewickelt werden. sino ist 'der' Online-Broker für Heavy Trader in Deutschland und wir wollen ebenfalls 'der' Online-Broker für den Futures-Handel werden. Wir sind überzeugt, dass unsere gegenwärtigen und zukünftigen Kunden von der TT Plattform genauso begeistert sein werden wie wir.«

Steven Stewart, Geschäftsführer der TT Vertriebsorganisation für Europa, Mittleren Osten und Afrika ergänzt: »Wir freuen uns, die neueste Generation unserer Handelsplattform an die sino AG auszuliefern und die Heavy Trader des Unternehmens mit der umfangreichen Suite von TT Futures-Handelstools ausstatten zu können. Orders, die mit TT aufgegeben werden, werden über eine Co-Location abgewickelt und bieten den Heavy Tradern kürzeste Latenzzeiten.«

Die TT Plattform bietet für den Futures-Handel unübertroffene Leistungsfähigkeit und Geschwindigkeit, sicheren, umfassenden Marktzugang und Orderausführung im Rahmen eines SaaS-Konzepts (Software as a Service). TT ist speziell für professionelle Futures-Händler ausgelegt und beinhaltet ein breitgefächertes Angebot von konfigurierbaren Modulen, die verschiedene Handelsstile vom manuellen Klicktrading bis zur automatisierten Ordereingabe unterstützen.

Über die sino AG: Die 1998 gegründete sino AG (sino.de) hat sich von Anfang an auf die Abwicklung für die aktivsten und anspruchsvollsten Privatinvestoren in Deutschland spezialisiert. Schon nach kurzer Zeit konnte sich das Unternehmen als führender Dienstleister für Heavy Trader etablieren und wurde bald zum Synonym für High End Brokerage. Die aktuell 19 Mitarbeiter betreuen derzeit rund 425 Depots mit einem durchschnittlichen Volumen von ca. 600.000 Euro. Ein bedeutender Anteilseigner der sino AG ist eine 100%ige Tochter der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG.

Über Trading Technologies: Trading Technologies (tradingtechnologies.com, @Trading_Tech) entwickelt und bietet professionelle Trading Software für einen weit gefächerten Kreis von Nutzern an, wie zum Beispiel Privathändler, Broker, Vermögensverwalter, CTAs, Hedge Fonds, kommerzielle Hedger und Risk Manager. TT bietet über die Handelsplattformen TT(R) und X_TRADER(R) direkten Marktzugang zu den wichtigsten internationalen Börsen und Liquiditätsplattformen.

Pressekontakt: Trading Technologies: Lorna Kiewert 3Points Communications +1 (312) 725-7951 Lorna@3ptscomm.com sino AG: Ingo Hillen, Vorstand sino AG | High End Brokerage +49 211 3611-2040 ihillen@sino.de

