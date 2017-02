Unterföhring (ots) - 22. Februar 2017: Ein Hit in jeder Beziehung: Als Schmusesänger Ben Martin eroberte Pasquale Aleardi im SAT.1-Liebesfilm "Für Emma und ewig" nicht nur seine Jugendliebe Emma (Nadja Becker) zurück, sondern sang sich auch in die Herzen von starken 12 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer.



Basis: alle Fernsehhaushalte Deutschlands (integriertes Fernsehpanel D + EU) Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung / TV Scope / ProSiebenSat.1 TV Deutschland Audience Research Erstellt: 22.02.2017 (vorläufig gewichtet: 21.02.2017)



Bei Fragen: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Ein Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE Katrin Dietz Kommunikation/PR Unit Fiction Medienallee 7 - D-85774 Unterföhring Tel. +49 (89) 9507-1154 Katrin.Dietz@ProSiebenSat1.com



OTS: SAT.1 newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6708 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6708.rss2