Der Ölpreis stieg zuletzt wieder deutlicher an. Begründet liegt dies in Gerüchten rund um die OPEC. Seit Jahresbeginn läuft die Öl-Förderkürzung. Die meisten Länder halten sich auch an die Vorgaben. Dennoch gibt es jetzt Spekulationen, dass die Kürzungen nach Ablauf des ersten Halbjahres um weitere sechs Monate verlängert werden. Joch Stanzl von CMC Markets schätzt die Lage hier ein. Außerdem spricht Moderator Marco Uome mit dem Marktexperten Jochen Stanzl von CMC Marekts über den Deutschen Leitindex und seine weitere Entwicklung.