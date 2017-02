Liebe Leser,

das Geschäftsjahr 2016 war eines der stärksten in der Geschichte von Siemens, ohne Berücksichtigung von Beteiligungsverkäufen sogar das Beste. 2016 setzte Siemens knapp 80 Mrd € um, 5% mehr als vor einem Jahr. Der Umsatz des industriellen Geschäfts ist um 13% auf 8,7 Mrd € angestiegen; kräftige Zunahmen bei Power and Gas, Energy Management sowie Wind Power and Renewables überwogen einen Rückgang bei Process Industries and Drives. Der Gewinn aus fortgeführtem Geschäft stagnierte ...

