Der Umsatz der M-Industrie ist 2016 um CHF 134 Mio. (+ 2.1%) auf

CHF 6.389 Mrd. (Vorjahr CHF 6.255 Mrd.) gewachsen. Das internationale

Geschäft entwickelte sich mit einem Plus von CHF 109 Mio. (+ 16.0%)

erfreulich. Im anspruchsvollen Schweizer Markt konnte die M-Industrie

ihren Umsatz um CHF 25 Mio. (+ 0.5%) steigern. Durch gezielte

Akquisitionen im In- und Ausland wurden die Marktpositionen gestärkt.



Die Umsätze im internationalen Geschäft (Export und

Auslandstandorte) konnten um 16.0% auf CHF 790 Mio. (Vorjahr CHF 681

Mio.) gesteigert werden. Trotz des unverändert starken Schweizer

Frankens nahmen die Exportumsätze dank guten Konzepten um 9.4% zu.

Wachstumstreiber waren das Kaffeekapseln- und das Käsegeschäft. Unter

der Marke Café Royal konnten die Marktanteile insbesondere in

Frankreich und Deutschland ausgebaut werden. Das Wachstum der

Auslandstandorte war geprägt von den Akquisitionen Ondal France

S.a.r.l. per 31.7. und Idhéa per 27.9. Mit der Übernahme von Ondal in

Frankreich konnte das Produktsortiment der Mibelle Group erweitert

und damit die Basis für weiteres Wachstum gelegt werden.



Das Schweizer Geschäft (Detailhandel und Grossverbrauchergeschäft)

erwies sich wie erwartet als anspruchsvoll, konnte aber leicht über

Vorjahr gehalten werden. Mit gezielten Übernahmen in den Bereichen

Fleischspezialitäten (Gabriel Fleury SA per 1.2.) und im

Frischeangebot asiatischer Spezialitäten (Sushi Mania SA per 13.12.)

wurden die Marktpositionen gestärkt.



Das Geschäft mit der Migros-Gruppe konnte um 0.9% auf CHF 4.530

Mrd. ausgebaut werden. Während das Migros-Geschäft

(Migros-Detailhandel) teuerungsbereinigt stagnierte, konnten die

Umsätze mit Denner und LeShop.ch gesteigert werden.



Das Marktumfeld im Grossverbrauchergeschäft war sehr

anspruchsvoll. Es war geprägt von sinkenden ausländischen

Touristenzahlen (Gastronomie und Hotellerie), dem Einkaufstourismus

und einem schrumpfenden Cash&Carry-Abholgeschäft. Die Umsätze

reduzierten sich um 1.5% auf CHF 1.069 Mrd. (Vorjahr CHF 1.086 Mrd.).



Investitionen in den Werkplatz Schweiz und in die Nachhaltigkeit



Die M-Industrie hat im Berichtsjahr über CHF 200 Mio. in den

Werkplatz Schweiz investiert. Neben Kapazitätserweiterungen und

Rationalisierungsinvestitionen wurde ein Hauptaugenmerk auf

Investitionen gelegt, um die Ressourceneffizienz nachhaltig zu

steigern. Mit dem Bau zweier Holzkraftwerke in Gränichen und

Estavayer-le-Lac können die Treibhausgasemissionen jährlich um 15'000

Tonnen reduziert werden. Mit diesen Investitionen wird die ehrgeizige

Nachhaltigkeitsstrategie der M-Industrie wirkungsvoll umgesetzt.



Die M-Industrie schafft erneut Ausbildungsplätze



Die M-Industrie als starke Ausbildnerin hat auch in diesem

Geschäftsjahr die Anzahl Ausbildungsplätze weiter ausgebaut. Aktuell

werden 538 Lernende (Vorjahr 526) in über 30 verschiedenen Berufen

ausgebildet. Die M-Industrie beschäftigte Ende 2016 13'391

Mitarbeitende (Vorjahr 13'113), was einem Plus von 278 Mitarbeitenden

entspricht. Im Ausland arbeiten 1'217 Mitarbeitende.



Ausblick



Der Schweizer Markt wird für die M-Industrie anspruchsvoll

bleiben. Das internationale Geschäft wird konsequent organisch und

akquisitorisch in den Schlüsselmärkten weiterentwickelt.



Nettoumsätze 2016 der M-Industrie



Kurzportrait M-Industrie



Die M-Industrie gehört mit ihren 23 leistungsstarken Unternehmen

in der Schweiz und 7 Produktionsbetrieben sowie diversen

Handelsplattformen im Ausland zur Migros-Gruppe. Sie bietet über

20'000 hochwertige Food- und Near-Food-Produkte zum besten

Preis-Leistungs-Verhältnis an und ist damit einer der grössten

Eigenmarkenproduzenten weltweit. Die M-Industrie setzt auf den

Industriestandort Schweiz; ihr Geschäft - basierend auf den Werten

Leistungsfähigkeit, Qualität und Zuverlässigkeit - baut sie laufend

aus. Als Industriegruppe der Migros ist sie nahe am Markt, setzt

Trends und überrascht mit innovativen Produkten und Dienstleistungen.

Sie exportiert Schweizer Qualitätsprodukte in über 50 Länder. Zu

ihren Kunden gehören namhafte internationale Grossunternehmen. Die

M-Industrie produziert verantwortungsvoll und nachhaltig. Sie

transportiert die Waren wenn immer möglich mit der Bahn. Mit über

13'000 Mitarbeitenden, darunter 538 Lernende in über 30 Berufen, ist

sie eine bedeutende Arbeitgeberin in der Schweiz.



