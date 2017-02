Berlin (ots) - Jeder fängt einmal klein an, selbst Könige und Königinnen, und so werfen wir einen Blick hinter die Schlossmauern des Buckingham Palace, um zu sehen, wie die beiden blaublütigen Sprösslinge die hochherrschaftlichen Hallen unsicher machen. Wer wohl am Ende das Zepter in der Hand behält...



Aller Anfang ist schwer, davon können vor allem die Musketier-Anwärter ein Lied singen. Auch wenn man sich das anders vorgestellt hatte, heißt der Krone zu dienen manchmal auch mit Seiner Majestät Hunderudel Gassi zu gehen und den Balljungen beim höfischen Ertüchtigungsspiel zu geben. Und was wäre ein LTB Royal ohne ein paar machthungrige Missetäter und eine gute Portion royaler Ränkespiele!



Neun königliche Geschichten mit fesselnden Episoden rund um die Entenhausener Helden in majestätischer Mission bieten ein einzigartiges Comic-Vergnügen. Lang lebe das LTB Royal! Erhältlich ab dem 3. März im Handel (Egmont Ehapa Media, EUR 7,99) und im Ehapa Shop unter http://www.ehapa-shop.de/ltb-royal



Inhalt LTB Royal 3:



- Eine muss es ja machen! (Deutsche Erstveröffentlichung) - Das Reich der zwei Schwerter (Deutsche Erstveröffentlichung) - Junker Donaldus Narreteien (Deutsche Erstveröffentlichung) - Die drei Mausketiere - Ihrer Majestät neuer Hut (Deutsche Erstveröffentlichung) - Die Familienkrone - Die drei Mausketiere - Des Königs Maskenball (Deutsche Erstveröffentlichung) - Herzog Habenichts und der Feuerschlüssel (Deutsche Erstveröffentlichung) - Der Prinz und der Bettelknabe - Royale Bücherwürmer (Deutsche Erstveröffentlichung)



Für Rezensionsexemplare wenden Sie sich gerne an:



Thea Schellakowsky Presse- und Öffentlichkeitsarbeit i.A. Egmont Ehapa Media GmbH Phone: +49 30 24008 535 Email: t.schellakowsky@ehapa.de