Zürich (ots) - Das Schweizer Bauhauptgewerbe zeigt sich in guter

Verfassung. Dies geht aus dem Bauindex der Credit Suisse und des

Schweizerischen Baumeisterverbands (SBV) hervor, der heute

veröffentlicht worden ist.



Das Baujahr 2016 war gut. Der Einbruch der Bautätigkeit 2015

konnte fast wettgemacht werden. Der Start ins laufende Jahr dürfte

ebenfalls gelingen. Mittel- bis langfristig betrachtet bereiten die

steigenden Wohnungsleerstände Sorgen, vor allem bei Mietobjekten.



Am Mittwoch, 1. März 2017, wird der Schweizerische

Baumeisterverband die Resultate seiner Konjunkturerhebung für das

vierte Quartal 2016 publizieren.



