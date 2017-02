Am 22.02.2017 präsentierten Vertreter von Erneuerbare-Energien-Unternehmen Statistiken der US-Regierung, wonach die Branche über 3 Millionen Arbeitsplätze in dem Land geschaffen habe. Das ist doppelt so viel wie in der Baubranche und etwa so viel wie im Einzelhandel. Die Daten für das Jahr 2016 wurden kürzlich vom US-Energieministerium im "U.S. Energy and Employment Report" veröffentlicht.

