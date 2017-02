Die französische Hotelkette Accor (ISIN: FR0000120404) wird eine Dividende in Höhe von 1,05 Euro ausbezahlen. Gegenüber dem Vorjahr (1 Euro) ist dies eine Anhebung um fünf Prozent. Beim derzeitigen Aktienkurs von 37,81 beträgt die aktuelle Dividendenrendite 2,78 Prozent. Die Hauptversammlung ist am 5. Mai 2017 in Paris. Anleger haben die Möglichkeit, die Dividende in bar oder in Form von Aktien ...

