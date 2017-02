Die Zahlen der Bayer AG sind in etwa wie erwartet. Das Pharma-Geschäft floriert, zudem will sich Bayer mittelfristig von Covestro trennen. Die Übernahme von Monsanto soll Ende 2017 abgeschlossen sein. Die Anleger scheinen mehr Perspektive erwartet zu haben und verkaufen. Der Wert mit 2,7% der Tagesverlierer im DAX. So werden die gestrigen Gewinne komplett aufgezehrt und die Bayer-Aktie prallt an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...