"Das werde ich mein ganzes Leben nicht vergessen. Hier bin ich einen Tag ein Popstar", freut sich die kleine Neha (8, Seeheim-Jugenheim) vor ihrem großen Auftritt mit "Unconditionally" (Katy Perry) in den Blind Auditions von "The Voice Kids" am Sonntag, 26. Februar, 20:15 Uhr, in SAT.1. Nena hat das Gefühl, "dass du überhaupt keine Angst hast beim Singen." Das kann die 8-jährige Hessin, die gerne Astronautin werden möchte, nur bestätigen: "Ich habe keine Angst. Ich will einfach die Welt rocken."



"The Voice Kids" immer sonntags, um 20:15 Uhr, in SAT.1



Mehr Infos zu "The Voice Kids" auf der Presseseite www.presse-portal.tv/Voice und unter www.TheVoiceKids.de



