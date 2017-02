FMW-Redaktion

Wir hatten kürzlich über das Wirtschaftsprogramm des Front National in Frankreich berichtet (siehe dazu den Artikel "Was Le Pen bei einem Sieg machen will: Geld drucken!"). Zentrale Punkte sind die Abschaffung des Euro und die Wiedereinführung des Franc ("Neuer französischer Franc"), der Euro würde ersetzt durch Einführung eines Währungskorbs (wie damals der ECU war). Und die auf Euro lautenden Schulden Frankreichs sollen dann im Verhältnis 1:1 in Francs umgebucht werden.

Marine Le Pen Foto: Foto-AG Gymnasium Melle, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45585285

Derzeit liegen diese Schulden unseres Nachbarlandes bei zwei Billionen Euro, wobei ca. 1,7 Billionen nach französischem Recht emittiert wurden, mithin könnte die neue Regierung also bei diesen 1,7 Billionen etwas an der Schraube drehen - sprich sie könnte diese Schulden gewissermaßen entwerten. Ziel einer Le Pen-Regierung wäre es, den Übergang "geordnet" zu vollziehen.

Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ein solcher Übergang "geordnet" funktionieren würde, tendiert gegen Null. Erstens würde der neue französische Franc stark abwerten - aber wohl ebenso der Euro, weil dann die Zukunft der Gemeinschaftswährung mehr als in Frage gestellt wäre, wenn das wirtschaftlich zweitstärkste Mitglie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...