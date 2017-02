ML Gold (WKN A2DF7B / TSX-V MLG) hat einen entscheidenden Schritt zur Aufnahme weiterer Explorationsarbeiten auf dem Goldprojekt Palmetto in Esmeralda County im US-Bundesstaat Nevada gemacht. Die kanadische Company hat von den zuständigen Behörden die Genehmigung für Bohrungen auf dem Areal erhalten. Sobald die Rekultivierungskaution vom Unternehmen beim Bureau of Land Management in Reno hinterlegt wurde, schalten sich die Ampeln für ML Gold auf grün.

