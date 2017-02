Unternehmensanleihen und Stockpicking - mit dieser Strategie wurde BHF Trust Management Sieger bei den firstfive Awards 2017 über 60 Monate. Welche Unternehmen gehörten in Ihr Depot, Kai Franke? Unternehmensanleihen waren ein Erfolgsfaktor für die BHF bei der diesjährigen Preisverleihung der firstfive Awards in Frankfurt. Top-Aktien waren Atlas Copco, Microsoft, Sampo, Bechtle, Prudential und andere, sagte Kai Franke im Gespräch mit Antje Erhard. Wie passt er seine Strategie dem aktuellen Markt an? Was, wenn sich die Risiken in Europa verstärken? Muss man den Anlagehorizont als Anleger einteilen in "vor den Wahlen/während der US-Rallye" und "nach den Wahlen"?