Etoy (ots) - Mit JUSTIS geht heute vorerst in der

Deutschschweiz eine neue Rechtsschutz-Marke an den Start. Sie richtet

sich an digital affine Menschen, die keine Knebelverträge wollen,

sondern bei einer Versicherung bleiben, weil sie von den Leistungen

überzeugt sind. Darum hat das junge Unternehmen sein Rechtsschutz-Abo

klar und simpel gemacht, wie ein digitales Musik-Abo. Es lässt sich

einfach online abschliessen, online bezahlen und mit nur einem Klick

flexibel monatlich kündigen.



JUSTIS spricht eine Zielgruppe an, für welche E-Banking,

Online-Shopping, Netflix & Co. gang und gäbe ist. Der rein digitale

Rechtsschutz-Anbieter funktioniert nach dem «Do-it-yourself»-Prinzip.

Vieles lässt sich jederzeit und von überall her online erledigen.

Etwa persönliche Daten aktualisieren, Rechtsschutz-Abo anpassen oder

Rechtsfall melden. Via Login erhalten Kunden sicheren Zugriff auf

Police, Rechnungen, Mails und Einsicht in den laufenden Rechtsfall.

Sind sie nicht zufrieden, können sie das Rechtsschutz-Abo flexibel

monatlich kündigen - eine Neuheit auf dem Schweizer

Versicherungsmarkt.



Von Menschen für Menschen



«Dennoch ist JUSTIS alles andere als anonym und unerreichbar»,

sagt JUSTIS Geschäftsführerin Karin Burkhalter und erklärt: «Wir sind

der Rechtsschutz von Menschen für Menschen. Nebst via Mail und Chat

sind wir auch telefonisch erreichbar.»



Das Rechtsschutz-Abo gibt's ab günstigen 15.20 CHF / Monat. Es

kommt ohne komplizierte Zusätze aus. Eigenheimbesitzer sind ebenfalls

und ohne Mehrkosten versichert. Die maximale Deckungssumme beträgt

CHF 500'000 und die Versicherung gilt weltweit. Wird der

Verkehrsrechtsschutz nicht benötigt, kann er einfach weggelassen

werden.



Wer steckt hinter JUSTIS?



JUSTIS ist ein Unternehmen der DAS Rechtsschutz-Versicherungs-AG.

Es vertreibt und verwaltet eine ausschliesslich online angebotene

Rechtsschutzversicherung. Dabei profitiert JUSTIS vom langjährigen

Erfahrungsschatz und der Expertise der DAS Anwälte und Juristen. DAS

ist Risikoträgerin und erledigt die Abwicklung der Rechtsfälle.



Das im November gegründete Unternehmen will auf dem Markt

Erfahrungen sammeln und JUSTIS rasch weiterentwickeln. Ein kleines

Team und schlanke Strukturen machen dies möglich.



JUSTIS

Kontakt:

Kim Allemann

Kommunikation

+41 41 511 31 45

media@justis.ch



JUSTIS GmbH

Route de Pallatex 7b

CH-1163 Etoy

www.justis.ch