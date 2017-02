Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Lockvogel Caro Frier in der SAT.1-Show "So tickt der Mensch": Neuer Job für Caro Frier! Für die SAT.1-Panelshow "So tickt der Mensch" schlüpft die kleine Schwester von Annette Frier in die Rolle einer Tankwärtin in Köln. "Unsere Mamas erzählen uns ja immer, dass man mit Ehrlichkeit am weitesten kommt. Aber lügen tun wir natürlich trotzdem. Wir wollen testen, ob unsere Kunden trotzdem ehrlich sind, obwohl sie durch eine Lüge Geld sparen könnten." In der zweiten Folge der neuen SAT.1-Show am Freitag, 24.02., um 20:15 Uhr, zeigen Moderatorin Ruth Moschner und ihre prominenten Gäste Caro Frier, Enie van de Meiklokjes, Hans Sarpei und Antoine Monot, Jr. mit Hilfe von verblüffenden Experimenten, wie wir Menschen wirklich funktionieren. An Moschners Seite ist Diplom-Psychologe Rolf Schmiel, der das Verhalten der Promis und Testpersonen mit dem nötigen Augenzwinkern analysiert.



So tickt der Mensch. Motiv: Caro Frier. (c) SAT.1/Martin Rottenkolber.



Dieses Bild darf honorarfrei bis Ende Februar 2017 fuer redaktionelle Zwecke und nur im Rahmen der Programmankuendigung verwendet werden. Spaetere Veroeffentlichungen sind nur nach Ruecksprache und ausdruecklicher Genehmigung der ProSiebenSat1 TV Deutschland GmbH moeglich. Nicht fuer EPG! Verwendung nur mit vollstaendigem Copyrightvermerk. Das Foto darf nicht veraendert, bearbeitet und nur im Ganzen verwendet werden. Es darf nicht archiviert werden. Es darf nicht an Dritte weitergeleitet werden.



Bei Fragen: 089/9507-1167. Voraussetzung fuer die Verwendung dieser Programmdaten ist die Zustimmung zu den Allgemeinen Geschaeftsbedingungen der Presselounges der Sender der ProSiebenSat.1 Media SE.



OTS: SAT.1 newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6708 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6708.rss2



Pressekontakt: Bei Fragen: 089/9507-1167