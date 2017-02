Hamburg (ots) -



Der aktuellen Ausgabe des STERN (Heft 09/17, ab 23. Februar im Handel) liegt das Mode-Supplement "Ungewöhnlich schön" als "Heft im Heft" bei. Für die 30-seitige Beilage im Überformat verpflichtete der STERN Star-Modefotograf Nick Knight. Der 58-jährige Brite ist für seinen experimentellen Zugang zur Fotografie und das Spiel mit Illusion und Wirklichkeit bekannt. Er drehte bereits Videos mit Kanye West und Björk, inszenierte Supermodel Kate Moss und porträtierte die Queen.



Für den STERN fotografierte Nick Knight seine Lieblingsstücke aus den Mode-Kollektionen für Frühjahr und Sommer 2017. "Das Leben besteht aus vielen Farben und Formen", sagt Knight gegenüber dem Magazin "und aus unendlich vielen Vorstellungen von Schönheit." Seine Idee, eine sehr besondere Art von Schönheit zu inszenieren, setzte Knight für das aktuelle STERN Mode-Supplement mit den Models Anna Cleveland, Jazzelle und Madison Stubbington um - sie verkörpern für ihn "unconventional beauty". Am Set unterstützt wurde Knight von der renommierten Stylistin Julia von Boehm, die von New York aus als Creative Director Fashion für den STERN tätig ist.



STERN Artdirektorin Frances Uckermann: "Spektakuläre Modefotografie hat eine große Tradition im STERN, die wir mit den neuen Mode-Supplements fortsetzen. Wir bieten herausragenden internationalen Fotografen die Freiheit, für uns ihre Vision aktueller Modefotografie zu visualisieren. Ich bin sehr stolz auf die jeweilige Einzigartigkeit der bisherigen Ausgaben."



STERN Mode zeigt atemberaubende Style- und Mode-Strecken von Star-Fotografen, präsentiert News, High Fashion und bekannte Designer. Seit 2016 erscheinen die STERN Mode-Supplements im XXL-Format. Julia von Boehm, Stylistin von Weltruf mit Wohnsitz in New York, verantwortet die Ausgaben als Creative Director Fashion. Nach Ryan McGinley und Peter Lindbergh setzt jetzt der britische Fotograf Nick Knight die Reihe mit einem weiteren Highlight fort.



Nächste Termine für das STERN Mode-Supplement: Ausgabe 37/17 (Herbst- und Winterkollektion, EVT: 07.09.17/ AS: 27.07.17), Ausgabe 39/17 (Männer-Mode, EVT: 21.09.17/ AS: 10.08.17)



