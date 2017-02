Netflix wirbt für seine Serie "Santa Clarita Diet" mit Kannibalen-Plakaten und löst damit eine Welle an Beschwerden aus. Aus Sicht von Werbeexperten hat der Streaming-Dienst allerdings einen Coup gelandet.

35 Jahre nach ihrem Kinofilm "E.T. - Der Außerirdische" brilliert die Schauspielerin Drew Barrymore in einer ungewöhnlichen Rolle: In der Netflix-Serie "Santa Clarita Diet" spielt sie eine verheiratete Immobilienmaklerin, die sich in einen Zombie verwandelt. Ihrem unbändigen Hunger auf Menschenfleisch gibt sie allzu oft nach: Gemeinsam mit ihrem ewig lächelnden Ehemann erlegt sie Opfer um Opfer.

Die skurrile Serie ist in Deutschland seit Anfang Februar über den Streaming-Dienst Netflix zu sehen, der dafür auf großflächigen Plakaten wirbt. Angelehnt an die Essensgewohnheiten der Serienheldin hängt beispielsweise am Potsdamer Platz in Berlin ein überdimensionales Plakat, auf dem ein zerstückelter Finger wie eine Currywurst in einer Pappschale liegt. Eines ist klar: Die Kampagne ist nicht weniger radikal als das Produkt, für das sie Werbung macht. Und sie sorgt bereits für Gesprächsstoff in der Werbebranche.

Zunächst hatten empörte Bürger dafür gesorgt, dass sich der Deutsche Werberat einschaltet, der im Auftrag des Zentralverbands der deutschen Werbewirtschaft (ZAW) über die Güte der Werbemotive wacht. Dutzende Kritiker hatten die demonstrierte Gewaltverherrlichung auf den Plakaten moniert und sich um die Kinder, die diese Motive sehen, gesorgt.

Auch Berlinale-Direktor Dieter Kosslick stört sich an der Reklame. ...

