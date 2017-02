Die fortschreitende Digitalisierung und neue Aufgaben wie Big-Data-Analysen sorgen dafür, dass auch Mitarbeiter in der Finanzabteilung künftig deutlich IT-affiner werden müssen – eine Kompetenz, die nicht alle aktuellen Mitarbeiter bereits in ihrer Ausbildung vermittelt bekommen haben. Wer deshalb neue, spezialisierte Kräfte sucht, muss sich etwas einfallen lassen: „Das Angebot an Kandidaten reicht bei weitem nicht aus“, warnt Stephan Bahns, Director bei dem Recruiting-Haus Robert Half. Welches Wissen künftig gefragt ist, wie man Kandidaten mit den entsprechenden Fähigkeiten in die Finanzabteilungen lockt und wie man sie langfristig binden kann, sehen Sie im Talk bei FINANCE-TV .