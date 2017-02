Die Deutsche Wohnen hat sich über den Kapitalmarkt mehr als 1,3 Mrd. Euro besorgt. Denn der zweitgrößte deutsche Wohnungskonzern hinter Vonovia platzierte am Dienstagabend eine Wandelanleihe im Volumen von 800 Mio. Euro und nahm über eine Kapitalerhöhung weitere 545 Mio. Euro ein



Mit diesem Geld will das Unternehmen weiter wachsen und eine bestehende Wandelanleihe zurückkaufen. Außerdem muss der Kauf von 28 Pflegeheimen im letzten Jahr mit Eigenkapital unterfüttert werden.



In den letzten Monaten hatte die Deutsche Wohnen Immobilien im Wert von mehr als 600 Mio. Euro erworben. "Wir nutzen das attraktive Finanzierungsumfeld, um unsere Kapitalstruktur durch die vorgezogene Refinanzierung anstehender Fälligkeiten zu optimieren", erklärte Finanzvorstand Philip Grosse.



Die Kapitalerhöhung wurde von der Deutsche Bank, Goldman Sachs sowie UBS betreut zu einem Preis von 31,75 Euro je neuer Aktie. Dies entspricht einem Abschlag von 2,1 % im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs. Geplant war, die Papiere mit einem Abschlag von höchstens 5 % an Großanleger abzugeben.