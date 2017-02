Nachdem die großen US-Aktienindizes am Dienstag auf neue Rekordstände geklettert sind, scheint sich für Mittwoch eine Verschnaufpause an der Wall Street abzuzeichnen. Der Future auf den S&P-500 deutet auf geringfügige Verluste zum Handelsbeginn am Kassamarkt hin.

Viele Anleger dürften das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung abwarten, das um 20.00 Uhr MEZ veröffentlicht werden soll. Jüngste Aussagen von Vertretern der Federal Reserve ließen tendenziell höhere Inflationserwartungen unter den Notenbankern erkennen, wie Sue Trinh von RBC Capital Markets anmerkt. Die Entwicklung der Preise ist eines der Kriterien, an denen die Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. Zwar rechnet kaum jemand mit einer Zinserhöhung schon im März, allzu lange dürfte der nächste Zinsschritt aber auch nicht aufgeschoben werden.

Auch am Mittwoch steht der Auftritt eines Fed-Vertreters auf der Agenda. Fed-Gouverneur Powell, in diesem Jahr stimmberechtigt im Offenmarktausschuss der Notenbank, wird beim Forecaster's Club of New York sprechen.

An Konjunkturdaten stehen nur die Verkäufe bestehender Häuser aus dem Januar zur Veröffentlichung an. Nach Börsenschluss werden Tesla und HP Geschäftszahlen vorlegen.

Die Aktien der Banken JP Morgan und Morgan Stanley könnten von einem großen Auftrag profitieren. Sie werden nach Angaben informierter Personen gemeinsam mit der Bank HSBC den Börsengang des saudischen Ölkonzerns Aramco als Leadmanager begleiten.

February 22, 2017

