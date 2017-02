Von Yeliz Candemir

ISTANBUL (Dow Jones)--Die spanische Bank BBVA hat ihren Anteil an der Turkiye Garanti Bankasi AS auf knapp 50 Prozent aufgestockt. Wie die Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) mitteilte, hat sie weitere 9,95 Prozent an der nach Marktwert größten türkischen Bank für umgerechnet 859 Millionen Euro übernommen. Verkäufer war die Dogus Group, die nun nur noch 0,05 Prozent an Garanti hält.

Die Transaktion soll in der ersten Jahreshälfte abgeschlossen werden, so BBVA. Dogus-Chairman Ferit Sahenk werde auch weiterhin Chairman bei Garanti blieben. "Dies ist eine großartige Gelegenheit, unseren Anteil an einem unserer wichtigsten Geschäfte zu sehr attraktiven Bedingungen zu erhöhen", sagte BBVA-Chef Carlos Torres Vila.

Die türkische Wirtschaft ist im dritten Quartal erstmals seit sieben Jahren geschrumpft, weil die politische Unsicherheit nach dem Putschversuch im Juli 2016 die Nachfrage dämpfte.

BBVA hatte sich 2011 bei Garanti mit einem Anteil von 25 Prozent, den die Spanier von Dogus und General Electric übernahmen, eingekauft. 2015 stieg BBVA mit einer Aufstockung auf 39,90 Prozent zum größten Anteilseigner auf.

February 22, 2017

