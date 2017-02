Die 12.000er-Marke kann der DAX am Vormittag nicht verteidigen. Mit einem Hoch bei 12.031 Punkten wurde das sehr kurzfristige Ziel von 12.040/50 Punkten nicht mehr erreicht - in den Stundenkerzen bildete sich zudem ein Shooting star an der oberen Begrenzung eines Aufwärtstrendkanals. Der DAX dürfte somit auch in Hinblick auf das abendliche Fed-Sitzungsprotokoll eine abwartende Haltung einnehmen. ...

