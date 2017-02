FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch deutlich gestiegen. Vor allem die Sorge vor dem Wahlausgang bei den französischen Präsidentschaftswahlen verstärkt laut Händlern die Flucht in die als sicher geltenden Bundesanleihen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum Mittag um 0,47 Prozent auf 165,24 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen sank um 4,4 Basispunkte auf 0,252 Prozent. Die Rendite für zweijährige Bundesanleihen erreichte mit minus 0,935 Prozent einen neuen Rekordtiefstand Auch in den übrigen Ländern der Eurozone gingen die Renditen zurück.

An den vergangenen Tagen hatte in Frankreich die Kandidatin des Front National, Marine Le Pen, bei den Umfragen für den zweiten Wahlgang aufgeholt. Allerdings gaben am Mittwoch im Gegensatz zu den Vortagen auch die Renditen französischer Staatsanleihen nach. Allerdings stiegen im Vergleich zu Bundesanleihen die Risikoaufschläge weiter, da die Renditen in Frankreich nicht so stark sanken wie in Deutschland.

Konjunkturdaten gingen in diesem Umfeld vollständig unter. So legte das Ifo-Geschäftsklima im Februar deutlich stärker zu als erwartet. Der Ifo-Index gilt als wichtigster Frühindikator für die deutsche Wirtschaft. Es verbesserten sich sowohl die Geschäftserwartungen und die Beurteilung der aktuellen Lage. "Der Trend weist wie beim Einkaufsmanagerindex und den Auftragseingängen klar nach oben", sagte Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer. "Die Stimmung trotzt den von Donald Trump und den französischen Präsidentschaftswahlen ausgehenden Risiken - zumal der Konsum stark ist."/jsl/jkr/fbr

