Die südkoreanische Tochter des Elektrokonzerns ABB sieht sich mit einem Betrugsfall konfrontiert. Ein mittlerweile nicht mehr auffindbarer Finanzdirektor der Firma soll Geld mutmaßlich veruntreut und unterschlagen haben.

Der Schweizer Elektrokonzern ABB wird von einem 100 Millionen Dollar schweren Betrugsfall in Südkorea erschüttert. Dort habe ein mittlerweile verschwundener Finanzdirektor mutmaßlich Firmengelder veruntreut und Unterlagen gefälscht, erklärte der Konzern am Mittwoch. Es ist der zweite Skandal innerhalb weniger Wochen, der für Schlagzeilen sorgt: Erst Anfang Februar waren Korruptionsermittlungen gegen die britische ABB-Tochter und deren Mitarbeiter bekanntgeworden.

ABB-Chef Ulrich Spiesshofer sprach in einem Reuters vorliegenden Brief an die Mitarbeiter über den neuen Fall von "schockierenden Nachrichten". Der Ruf von ABB könne Schaden nehmen. "In den kommenden Wochen und Monaten müssen wir mit kritischer Berichterstattung rechnen - und auch mit kritischen Fragen unserer Kunden." Dabei hatte ABB jüngst dank der zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder anziehenden Aufträge noch Morgenluft gewittert.

