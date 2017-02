Mladá Boleslav (ots) -



- SKODA RAPID und SKODA RAPID SPACEBACK mit neuen Exterieur-Elementen - Mehr Sicherheit durch Bi-Xenon-Leuchten und LED-Technik - Neu gestalteter Innenraum mit modifizierter Instrumentenoptik - Konnektivität - mit WLAN-Hotspot 'always on' - Effiziente und sportliche 1,0-TSI-Motoren mit drei Zylindern - Premiere beim Internationalen Automobil-Salon in Genf



SKODA wertet seine eleganten und preisgünstigen Familienlieblinge SKODA RAPID und SKODA RAPID SPACEBACK mit zahlreichen Neuerungen weiter auf. Neue Lichtsysteme sorgen für noch mehr Sicherheit. Passagiere sind dank WLAN-Hotspot 'always on'. Neu im Programm sind zwei 1,0-TSI-Motoren mit drei Zylindern. Sie sind sparsam, emissionsarm und zugleich dynamisch. Auf dem Internationalen Automobil-Salon in Genf (7. - 19. März 2017) werden die aufgewerteten Modelle erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt.



Angesiedelt zwischen SKODA FABIA und SKODA OCTAVIA fahren SKODA RAPID und SKODA RAPID SPACEBACK in der Klasse der Kompaktwagen und sind im direkten Wettbewerbsumfeld der Maßstab für Geräumigkeit. Außen kompakt, innen mit äußerst viel Platz ausgestattet. Jetzt erhalten beide Fahrzeuge eine umfangreiche Modellaufwertung.



Neues Design an Front und Heck



Die optischen Änderungen fallen beim SKODA RAPID besonders deutlich an der Front auf. Im neu gestalteten unteren Teil des Stoßfängers leuchten die modifizierten Nebelscheinwerfer. Ein schmaler Chromstreifen (Serie ab Style) verbindet die Leuchten und lässt die Frontpartie noch breiter wirken. Schwarz eingefärbte Deckgläser der Rückleuchten in markentypischer C-Form (beim SKODA RAPID serienmäßig in LED-Technik) verleihen der Heckansicht eine noch sportlichere Optik. Erkennungszeichen des aufgewerteten SKODA RAPID SPACEBACK ist außerdem die verlängerte Heckscheibe. Die bekannt große und weit aufschwingende Heckklappe ermöglicht ein leichtes Beladen des Kofferraums. Die Seitenansicht wird bei beiden Modellen durch den langen Radstand und die coupeartige Silhouette mit der scharfen Tornadolinie geprägt, die für ein Wechselspiel von Licht und Schatten sorgt.



Die Räder und die Radzierblenden sind in mehreren neuen Designs erhältlich: Die Radzierblende COSTA für die Größe 15 Zoll, die Räder EVORA (silber) und VIGO (silber/schwarz Metallic) für die Größe 16 Zoll sowie die Räder TRIUS (silber) und TORINO (schwarz poliert, für die Monte-Carlo-Variante) für die Größe 17 Zoll.



Neues intelligentes Licht



Die Hauptscheinwerfer von SKODA RAPID und SKODA RAPID SPACEBACK strahlen jetzt mit energieeffizienten Bi-Xenon-Leuchten.Das Tagfahrlicht arbeitet optional mit LED-Technik und befindet sich neu im Hauptscheinwerfer. Setzt der Fahrer den Blinker, wird die LED-Einheit zum LED-Blinker. Der Hauptscheinwerfer formt somit eine Einheit, die dem SKODA Kompaktmodell ein klar definiertes Gesicht und damit einen hohen Wiedererkennungswert verleiht. Der Light Assistant (Lichtassistent) rundet das Programm ab. Er aktiviert das Tagfahrlicht mit Betätigung der Zündung. Ein Sensor misst dann dauerhaft die Lichtverhältnisse und schaltet das Fahrlicht bei Bedarf automatisch an oder aus. Das gilt für die Dämmerung ebenso wie für Tunneldurchfahrten. Die Funktionen Coming Home und Leaving Home sorgen eine vorgegebene Zeit lang für Helligkeit. Das Fahrzeugumfeld wird beleuchtet, damit die Passagiere sicher ein- oder aussteigen können.



Der Fernlichtassistent schließlich sorgt immer für eine optimale Ausleuchtung der Straße. Bei Dunkelheit und ab Tempo 60 erkennt der Sensor vorausfahrende Fahrzeuge (bis zu 400 Meter Abstand) sowie Gegenverkehr (bis 1.000 Meter) und blendet bei Bedarf ab.



Maßstab für Geräumigkeit



Auch im Innenraum bieten die aufgewerteten Modelle SKODA RAPID und SKODA RAPID SPACEBACK viele Design-Änderungen. Als erstes fallen die neuen Dekoreinlagen in den vier Türen auf. Umgestaltet wurden außerdem die Lufteinlässe und die Dekorleiste im Armaturenbrett (ab Ausstattungslinie Ambition), die Rundinstrumente und die Bedientafel der manuellen Klimaanlage und der Heizung.



Die kompakten Außenmaße und das im Verhältnis dazu sehr geräumige Interieur machen den SKODA RAPID (4,48 Meter Länge, 1,71 Meter Breite, 1,46 Meter Höhe) und den SKODA RAPID SPACEBACK (4,30 Meter Länge, 1,71 Meter m Breite, 1,46 Meter Höhe) bei Familien äußerst beliebt. Bis zu fünf Passagiere finden im Innenraum Platz. Der Kopfraum auf den Rücksitzen des SKODA RAPID beträgt großzügige 972 Millimeter (SKODA RAPID SPACEBACK: 980 Millimeter), die Kniefreiheit in beiden Modellen 65 Millimeter. Mit 550 Litern Fassungsvermögen (SKODA RAPID SPACEBACK: 415 Liter) ist das Kofferraumvolumen des SKODA RAPID das Maß aller Dinge im Wettbewerbsumfeld.



Neu: dynamische und effiziente Dreizylinder-TSI-Motoren



Im Zuge der Aufwertung ist für den SKODA RAPID und SKODA RAPID SPACEBACK erstmals ein 1,0 Liter großer TSI-Motor erhältlich. Drehfreude und Sparsamkeit zeichnen den Dreizylinder aus, der in zwei Leistungsstärken zu haben ist:



SKODA RAPID 1,0 TSI mit 70 kW (95 PS)*, Höchstgeschwindigkeit 187 km/h, 0 - 100 km/h in 11,0 Sek., Verbrauch kombiniert 4,4 l/100 km, CO2 101 g/km 1,0 TSI mit 81 kW (110 PS)*, Höchstgeschwindigkeit 200 km/h, 0 - 100 km/h in 9,8 Sek., Verbrauch kombiniert 4,5 l/100 km, CO2 104 g/km.



SKODA RAPID SPACEBACK 1,0 TSI mit 70 kW (95 PS)*, Höchstgeschwindigkeit 184 km/h, 0 - 100 km/h in 11,0 Sek., Verbrauch kombiniert 4,4 l/100 km, CO2 101 g/km 1,0 TSI mit 81 kW (110 PS)*, Höchstgeschwindigkeit 198 km/h, 0 - 100 km/h in 9,8 Sek., Verbrauch kombiniert 4,5 l/100 km, CO2 104 g/km. Alle Angaben sind vorläufig.



Der neue Benzinmotor vereint zahlreiche Vorteile. Dank der kompakten Bauweise und des Aluminium-Kurbelgehäuses wiegt er zehn Kilogramm weniger als das bisher eingesetzte 1,2-Liter-Aggregat und läuft besonders ruhig und kultiviert. Aufgrund der geringen freien Massenkräfte ist eine bei Dreizylindern sonst übliche Ausgleichswelle hier nicht erforderlich. Das spart Gewicht und hilft Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen zu reduzieren. Den gleichen Effekt erzielt die Ölpumpe mit fließend regelbarer Leistung. Der benötige Öldruck wird der Motorbelastung stetig angepasst. Der Ladeluftkühler des Turboladers ist in das Saugrohr integriert, dadurch baut sich der Ladedruck sehr spontan auf.



Neben den beiden 1,0 TSI werden drei weitere Motoren für den SKODA RAPID und den SKODA RAPID SPACEBACK angeboten. Alle Aggregate verfügen über eine Bremsenergierückgewinnung und eine Start-Stopp-Automatik und erfüllen die EU-6-Abgasnorm. Die Dieselmotoren arbeiten mit direkter Common-Rail-Einspritzung und Dieselpartikelfilter. Zur Auswahl stehen:



SKODA RAPID 1,4 TSI mit 92 kW (125 PS)*, Höchstgeschwindigkeit 208 km/h, 0 - 100 km/h in 9,0 Sek., Verbrauch kombiniert 4,8 l/100 km, CO2 113 g/km. 1,4 TDI mit 66 kW (90 PS)*, Höchstgeschwindigkeit 185 km/h, 0 - 100 km/h in 11,7 Sek., Verbrauch kombiniert 3,9 l/100 km, CO2 103 g/km. 1,6 TDI mit 85 kW (116 PS)*, Höchstgeschwindigkeit 201 km/h, 0 - 100 km/h in 10,0 Sek., Verbrauch kombiniert 4,1 l/100 km, CO2 107 g/km.



SKODA RAPID SPACEBACK 1,4 TSI mit 92 kW (125 PS)*, Höchstgeschwindigkeit 205 km/h, 0 - 100 km/h in 8,9 Sek., Verbrauch kombiniert 4,8 l/100 km, CO2 113 g/km. 1,4 TDI mit 66 kW (90 PS)*, Höchstgeschwindigkeit 183 km/h, 0 - 100 km/h in 11,6 Sek., Verbrauch kombiniert 3,9 l/100 km, CO2 103 g/km. 1,6 TDI mit 85 kW (116 PS)*, Höchstgeschwindigkeit 198 km/h, 0 - 100 km/h in 9,9 Sek., Verbrauch kombiniert 4,1 l/100 km, CO2 107 g/km. Alle Angaben sind vorläufig.



SKODA Connect - WLAN-Hotspot und Hilfe auf Knopfdruck



Die Passagiere im aufgewerteten SKODA RAPID sind auf Wunsch per WLAN-Zugang 'always on'. Die neuen SKODA Connect-Dienste bestehen aus Infotainment Online und den Care-Connect-Diensten. Einer der Dienste im Infotainment Online-Portfolio ist die Online-Verkehrsinformation, die den Verkehrsfluss auf der gewählten Route in Echtzeit überträgt und bei einem Stau Ausweichrouten vorschlägt. Zu den weiteren Diensten zählen unter anderem Informationen zu Tankstellen inklusive aktuellen Kraftstoffpreisen, Parkplätzen, aktuellen Nachrichten und Wetter.



Die Care-Connect-Dienste unterstützen den Fahrer in vielen Situationen und sind für alle Ausstattungsvarianten erhältlich. Der Datentransfer erfolgt über eine fest im Fahrzeug integrierte SIM-Karte. Das Angebot umfasst den automatischen Notruf (Emergency Call), der nach Auslösen eines Rückhaltesystems die Verbindung zu einer Notrufzentrale herstellt oder auch manuell bedient werden kann.



Zu den Care-Connect-Diensten gehören außerdem der Pannenruf, mit dem unter anderem Hilfe im Fall einer Panne organisiert oder Fragen zur Fahrzeugtechnik beantwortet werden, und der Proactive Service. Dieser ermöglicht es, servicerelevante Fahrzeugdaten rechtzeitig vor einem Wartungstermin an die SKODA Werkstatt zu übermitteln. Über die SKODA Connect App auf dem Smartphone kann der Fahrer jederzeit aus der Ferne Informationen über das Fahrzeug, den Schließzustand von Fenstern, Türen oder Schiebedach oder den verbliebenen Kraftstoffvorrat des SKODA RAPID abrufen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Navigationsziele in das Automobil zu senden oder sich auf dem Smartphone die aktuelle Parkposition des Fahrzeugs anzeigen zu lassen.



Die Musik- und Navigationssysteme des SKODA RAPID basieren auf der zweiten Generation des modularen Infotainmentbaukastens. Serienmäßig oder optional stehen damit Merkmale wie das SKODA Surroundsystem, die Bluetooth-Freisprecheinrichtung und ein Apple-kompatibler USB-Anschluss zur Wahl. Mit der Smartphone-Schnittstelle SmartLink+ - diese bedient die Standards Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLinkTM und SmartGate - lassen sich zudem Apps über das Display des SKODA RAPID nutzen.



Umfassende aktive und passive Sicherheit



Der SKODA RAPID besitzt ein umfassendes Angebot an Sicherheitssystemen. Serienmäßig an Bord sind beispielsweise die elektronische Stabilisierungskontrolle ESC und eine permanente Reifendrucküberwachung. Das Gespannstabilisierungsprogramm erweitert die elektronische Stabilisierungskontrolle.



Moderne Assistenzsysteme wie Müdigkeitserkennung und Frontradarassistent inklusive City-Notbremsfunktion werden für den SKODA RAPID ebenfalls angeboten. Optional erhältliche Funktionen wie die Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht oder der Berganfahrassistent erhöhen das aktive Sicherheitsniveau. Für Komfort und Sicherheit sorgt die Parkdistanzkontrolle für vorne und hinten.



Die Systeme der passiven Sicherheit schützen die Insassen im Fall eines Aufpralls unter anderem mit serienmäßig sechs Airbags im Front-, Seiten- und Kopfbereich sowie höhenverstellbaren Dreipunkt-Sicherheitsgurten mit Gurtstraffern. Für noch mehr Komfort im SKODA RAPID sorgt KESSY. Die Abkürzung steht für das schlüssellose Zugangs- und Start-Stopp-System. Bei Berührung des Touch-Sensors am Türgriff entriegelt oder verriegelt das Fahrzeug automatisch. Der Knopf 'Start/Stop Engine' startet den Motor oder schaltet ihn ab.



,Simply Clever': zwei zusätzliche USB-Anschlüsse im Fond



SKODA ist bekannt für seine zahlreichen 'Simply Clever'-Lösungen. Ideen, die Passagieren den Aufenthalt an Bord noch angenehmer machen. Zu den Neuheiten im aufgewerteten SKODA RAPID und SKODA RAPID SPACEBACK gehören zwei USB-Anschlüsse im Fond, mit denen Smartphones oder andere kleine Mobilgeräte aufgeladen werden können. Weiterhin finden sich unter anderem folgende praktische Details im Fahrzeug (serienmäßig oder optional): Eiskratzer im Tankdeckel, Kofferraumwendematte mit einer teppichbezogenen und einer gummierten Seite, Halter für die Warnweste unter dem Fahrersitz, Regenschirm in einem Fach unter dem Beifahrersitz, portabler Abfallbehälter, USB-Anschluss und Multimediahalter in der Mittelkonsole, Tickethalter an der Windschutzscheibe, diverse Cupholder, Netze an den Innenseiten der Vordersitze oder ein Netzprogramm für den Kofferraum.



Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um vorläufige Werte.



*Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und CO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de), unentgeltlich erhältlich ist.



RAPID 1,0 TSI 70 kW (95 PS) innerorts 5,3 - 5,2 l/100km, außerorts 4,0 - 3,9 l/100km, kombiniert 4,5 - 4,4 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 103 - 101 g/km



RAPID 1,0 TSI DSG 70 kW (95 PS) innerorts 5,5 - 5,4 l/100km, außerorts 4,1 - 4,0 l/100km, kombiniert 4,6 - 4,5 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 107 - 105 g/km



RAPID 1,0 TSI 81 kW (110 PS) innerorts 5,5 - 5,4 l/100km, außerorts 4,0 - 3,9 l/100km, kombiniert 4,6 - 4,5 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 106 - 104 g/km



RAPID 1,4 TSI DSG 92 kW (125 PS) innerorts 6,2 - 6,1 l/100km, außerorts 4,2 - 4,1 l/100km, kombiniert 4,9 - 4,8 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 115 - 113 g/km



RAPID 1,4 TDI 66 kW (90 PS) innerorts 4,0 - 3,9 l/100km, außerorts 3,7 - 3,6 l/100km, kombiniert 4,0 - 3,9 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 105 - 103 g/km



RAPID 1,4 TDI DSG 66 kW (90 PS) innerorts 4,5 - 4,4 l/100km, außerorts 3,8 - 3,7 l/100km, kombiniert 4,0 - 3,9 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 106 - 104 g/km



RAPID 1,6 TDI 85 kW (116 PS) innerorts 4,7 - 4,6 l/100km, außerorts 4,0 - 3,9 l/100km, kombiniert 4,2 - 4,1 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 109 - 107 g/km



RAPID SPACEBACK 1,0 TSI 70 kW (95 PS) innerorts 5,4 - 5,2 l/100km, außerorts 4,0 - 3,9 l/100km, kombiniert 4,5 - 4,4 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 103 - 101 g/km



RAPID SPACEBACK 1,0 TSI DSG 70 kW (95 PS) innerorts 5,5 - 5,4 l/100km, außerorts 4,1 - 4,0 l/100km, kombiniert 4,6 - 4,5 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 107 - 105 g/km



RAPID SPACEBACK 1,0 TSI 81 kW (110 PS) innerorts 5,5 - 5,4 l/100km, außerorts 4,0 - 3,9 l/100km, kombiniert 4,6 - 4,5 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 106 - 104 g/km



RAPID SPACEBACK 1,4 TSI DSG 92 kW (125 PS) innerorts 6,2 - 6,1 l/100km, außerorts 4,2 - 4,1 l/100km, kombiniert 4,9 - 4,8 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 115 - 113 g/km



RAPID SPACEBACK 1,4 TDI 66 kW (90 PS) innerorts 4,4 - 4,3 l/100km, außerorts 3,7 - 3,6 l/100km, kombiniert 4,0 - 3,9 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 105 - 103 g/km



RAPID SPACEBACK 1,4 TDI DSG 66 kW (90 PS) innerorts 4,5 - 4,4 l/100km, außerorts 3,8 - 3,7 l/100km, kombiniert 4,0 - 3,9 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 106 - 104 g/km



RAPID SPACEBACK 1,6 TDI 85 kW (116 PS) innerorts 4,7 - 4,6 l/100km, außerorts 4,0 - 3,9 l/100km, kombiniert 4,2 - 4,1 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 109 - 107 g/km



