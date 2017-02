München (ots) - Pünktlich zum meteorologischen Frühlingsbeginn am 1. März wird die Frage nach dem Wetter ab sofort von Amazon Alexa beantwortet - und das bewährt zuverlässig mit den Daten des mehrfachen Testsiegers wetter.com.



Die interaktive, persönliche Wettervorhersage für zuhause Ab sofort können alle Besitzer eines Amazon Echo und Amazon Echo Dot bequem von zuhause aus mit Alexa über ihr regionales Wetter vor der Haustür sprechen. Der neue wetter.com-Skill bietet neben der besten Wetterprognose präzise Antworten auf Fragen wie: "Wird es heute Nachmittag regnen?", "Brauche ich morgen einen Schirm?" oder "Scheint in Konstanz die Sonne?" und "Wie wird am Freitag das Wetter in München?".



Christoph Kreuzer, Geschäftsführer wetter.com, freut sich über die erfolgreiche Zusammenarbeit: "Über Amazon Alexa bringen wir wetter.com interaktiv in die Wohnzimmer und ermöglichen den Nutzern, direkt mit unserem Service zu kommunizieren. Damit zeigen wir erneut die große Innovationskraft von wetter.com und sind bestens gerüstet, unseren Status als Nummer eins unter den Wetteranbietern weiter auszubauen."



Über wetter.com Die wetter.com GmbH ist ein Tochterunternehmen der ProSiebenSat.1-Gruppe. Das Wetterportal wetter.com gehört zur ProSiebenSat.1 Networld, dem Online-Netzwerk der ProSiebenSat.1 Group, und ist das größte Wetterportal in Deutschland*. (* Quelle: AGOF internet facts 2016-05)



