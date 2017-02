FMW-Redaktion

Die Inflation in der Eurozone für Januar ist (wie erwartet und Anfang des Monats vorab gemeldet) heute mit +1,8% offiziell von Eurostat veröffentlicht worden (Gesamt-EU +1,7%). Dies bezieht sich auf den Jahresvergleich zum Januar 2016. Im Dezember lag die Inflation im Jahresvergleich noch bei 1,1%, im November bei 0,3%. Die Statistikbehörde Eurostat hierzu im Detail:

"Im Januar 2017 wurden die niedrigsten jährlichen Raten in Irland (0,2%), Rumänien (0,3%) und Bulgarien (0,4%) gemessen. Die höchsten jährlichen Raten wurden in Belgien (3,1%), Lettland und Spanien (jeweils 2,9%) sowie in Estland (2.8%) verzeichnet. Gegenüber Dezember 2016 ging die jährliche Inflationsrate in zwei Mitgliedstaaten zurück und stieg in sechsundzwanzig an. Der stärkste Aufwärtsimpuls für die jährliche Inflation des Euroraums kam von den Teilindizes Kraftstoffe für Verkehrsmittel (+0,50 Prozentpunkte, ...

