First Solar, Inc. (Tempe, AZ, USA) meldete am 21.02.2017 die Zusage für ein Darlehen im Umfang von rund 240 Millionen US-Dollar für ein Photovoltaik-Großprojekt in der japanischen Präfektur Ishikawa. Mit einer Nennleistung von 59,5 MW wird "Ishikawa Sogo" eines der größten PV-Kraftwerke in der Region Hokuriku.

