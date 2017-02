Frankfurt soll Sitz der neuen Megabörse werden. So wollen es zumindest die hessischen Abgeordneten. In London wird das ganz anders gesehen. Dort fordern die Parlamentarier Theresa May auf, den Deal notfalls zu untersagen. Seit Februar 2016 wird die Fusion der Deutsche Börse AG mit der London Stock Exchange (LSE) vorangetrieben. Bisher legten sich dem Vorhaben schon mehrere Steine ...

