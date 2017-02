LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Salzgitter AG von 23 auf 29 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Geschäftsdynamik deute auf ein gutes Jahr 2017 für die europäische Stahlbranche hin, schrieb Analyst Vladimir Sergievskiy in einer Sektorstudie vom Mittwoch. Doch mittelfristig gebe es für den Sektor eher Abwärtsrisiken, unter anderem wegen des bislang ungelösten Problems der Überkapazitäten. Salzgitter dürfte zwar einer der größten Profiteure des Stahlmarkt-Aufschwungs in Europa sein, dies sei aber in der bereits hohen Bewertung eingepreist./tav/das

