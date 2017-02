Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Diageo auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2500 Pence belassen. Nachdem der Absatz von Cognac und schottischem Whiskey in China drei Jahre lang gesunken sei, sehe er nun starkes Aufwärtspotenzial, schrieb Analyst Olivier Nicolai am Mittwoch in einer Studie zur Getränkebranche. Bessere Scotch-Verkäufe hätten einen erheblichen Einfluss auf die Margen von Diageo. Der Spirituosenhersteller und Bierbrauer profitiere zudem über seine Beteiligung an Moet Hennessy von dessen starkem Wachstum in China./gl/ajx

