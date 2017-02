VTG Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Die VTG AG hat die folgende Mitteilung gemäß § 27a Abs. 1 WpHG am 21.02.2017 erhalten:

Die Kühne Holding AG ('KH') hat per Kaufvertrag vom 12. Mai 2016 5'849'600 Aktien in der VTG AG ('VTG') erworben, was einem Anteil von 20,34% der Aktien und Stimmrechte in der VTG entspricht. Eine Mitteilung gemäss § 21 Abs. (1) WpHG über den Erwerb ist am 18. Mai 2016 an die VTG sowie an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zugestellt worden. Durch den Erwerb der Aktien hat die KH die Schwelle von 10% der Stimmrechte aus Aktien in der VTG überschritten. Gemäss § 27a Abs. (1) WpHG informiert Herr Klaus-Michael Kühne hiermit die VTG im eigenen Namen und im Namen der KH über die mit dem Erwerb der Stimmrechte verfolgten Ziele und die Herkunft der für den Erwerb verwendeten Mittel.

Mit dem Erwerb der Stimmrechte verfolgte Ziele

1. Die Investition in die VTG dient der Umsetzung strategischer Ziele der KH.

2. Die KH hat zur Zeit keine konkrete Absicht, innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Aktien bzw. Stimmrechte in der VTG zu erwerben. Die KH wird aber die Marktentwicklung sowie die Entwicklung des Geschäftsbetriebs der VTG verfolgen und möchte einen Zukauf von weiteren Aktien bzw. Stimmrechten in der VTG innerhalb der nächsten zwölf Monate nicht ausschliessen.

3. Der Verwaltungsratspräsident der KH, Herr Karl Gernandt, ist auf Antrag des Vorstands der VTG vom 6. Dezember 2016 durch Beschluss des Amtsgerichts Hamburg vom 13. Januar 2017 zum Mitglied des Aufsichtsrats der VTG bestellt worden. Das Amt von Herrn Gernandt als Mitglied des Aufsichtsrats endet mit Ablauf der nächsten Hauptversammlung der VTG, die ihn oder auch eine andere Person zum Mitglied des Aufsichtsrats wählen kann. Die Absicht der KH ist, dass Herr Gernandt von der kommenden Hauptversammlung der VTG weiterhin zum Mitglied des Aufsichtsrats gewählt wird. Die KH strebt keine weitere Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen der VTG an.

4. Die KH strebt eine stabile Kapitalstruktur der VTG sowie eine aktionärsfreundliche Dividendenpolitik an.

Herkunft der für den Erwerb verwendeten Mittel

Die KH hat den Erwerb der 5'849'600 Aktien in der VTG mit Eigenmitteln finanziert.

VTG Aktiengesellschaft Nagelsweg 34 20097 Hamburg Deutschland

ISIN DE000VTG9999

