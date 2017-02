Ein neuer Investor bei Hugo Boss? Noch ist nichts bestätigt. Doch die Aktie reagiert. Nur ein Strohfeuer, Vivien Sparenberg von Vontobel. "Buy the rumor, sell the fact", heißt es an der Börse. "Noch sind die Gerüchte um den neuen Investor bei Hugo Boss nicht bestätigt, sagt Vivien Sparenberg von Vontobel im Gespräch mit Antje Erhard. GBL sei auch schon an adidas beteiligt: "Die Aktie hat seitdem 130 Prozent gewonnen." Strategische Einflussnahmen seien bei GBL nicht ausgeschlossen. Also die Aktie direkt kaufen, auch wenn sie gerade flott gestiegen ist? Oder als Underlying benutzen?