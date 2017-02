Zürich (ots) - Sunrise und Swisscom streiten sich um einen

Grossauftrag der Schweizerischen Post. Der gelbe Riese sucht per

Ausschreibung eine Firma, welche die verschiedenen Poststellen,

Postagenturen und Postomaten mit Internet-Dienstleistungen versorgt.

Das zeigen Recherchen der «Handelszeitung».



«Durch die Veränderung des Poststellen-Netzes ändern sich auch die

Anforderungen in Bezug auf Bandbreite, Qualität und Technologie der

IT-Infrastruktur», begründet Mediensprecher Oliver Flüeler die

Neuausschreibung. Die Post will in den kommenden Jahren Hunderte

Poststellen schliessen. Postagenturen sollen die Versorgungslücke

schliessen.



Es ist ein prestigeträchtiger und lukrativer Auftrag, der zuletzt

vor fast zehn Jahren ausgeschrieben war. Seinerzeit kämpften

ebenfalls Sunrise und Swisscom um den Zuschlag. Die Swisscom setzte

sich durch und kassiert seither rund 5 Millionen Franken pro Jahr von

der staatlichen Schwester.



Für Swisscom-Chef Urs Schaeppi ist der neuerliche Angriff auch

eine persönliche Attacke. Bevor er die Führung des Konzerns übernahm,

leitete Schaeppi die Abteilung für Geschäftskunden. Er hat die Post

einst persönlich ins Boot geholt - und dabei das Kartellgesetz

geritzt, wie die Wettbewerbskommission in einem Urteil festgehalten

hat. Die Swisscom wurde deswegen mit einem Strafgeld von 8 Millionen

Franken gebüsst. Der Fall ist vor dem Bundesverwaltungsgericht

hängig.



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 043 444 57 77