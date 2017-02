Liebe Leser,

2015 kollabierten die Rohstoffpreise. Anschließend fielen auch die Aktienkurse der Rohstoffproduzenten ins Bodenlose. Viele Anleger reagierten frustriert auf die Entwicklung und schworen den volatilen Märkten ab.

Doch an der Börse sollte man Verlusten nicht allzu lange nachtrauern. Denn dem Absturz folgt häufig genug die Wiederauferstehung. So auch bei den Rohstoffen. Kupfer, Zink, Eisen, Gold und Aluminium zogen 2016 wieder deutlich an - entgegen den Prognosen vieler ...

