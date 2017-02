Zürich (ots) - Die Walliser Bierbrauerei Valaisanne könnte ihr

Bier schon bald auch ins Ausland exportieren. Das sagt

Feldschlösschen-CEO Thomas Amstutz im Interview mit der

«Handelszeitung». Derzeit würden Expansionspläne geprüft. Zielgebiet

sei einerseits die Romandie. «Auch in Frankreich könnte der Walliser

Absender funktionieren.» Die vor rund zwei Jahren vorgenommene

Neupositionierung von Valaisanne als eigenständige Brauerei mit neuen

Biersorten sei ein grosser Erfolg, so Amstutz. «Die Brauerei war

lange verhalten unterwegs. Seit zwei Jahren zeigt der Absatz steil

nach oben.»



Im Interview gibt der Brauereichef zu, selber keine besonders

feine Nase für Bier zu haben. «Ich bin überhaupt nicht gut darin,

Biere auseinanderzuhalten. Und dazu stehe ich auch.» Bei normalen

Lagerbieren aus dem Hause Feldschlösschen habe er «keine Chance». Im

Herzen fühle er sich durchaus als Brauer, und er habe auch schon

«Braukürsli» gemacht. Neuentwicklungen überlasse er aber ganz seinen

Brauern.



Mit dem 2015 neu eingeführten Zwickelbier Braufrisch ist der

Schweizer Carlsberg-Tochter ein kommerzieller Erfolg gelungen. «Wäre

unser neues Bier eine eigene Brauerei, so wäre diese bereits die

Nummer sechs im Schweizer Markt», sagt Amstutz.



