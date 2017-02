Mitten in der Mega-Übernahme des US-Saatgutriesen Monsanto kommt Bayer in seinem eigenen Agrarchemiegeschäft kaum vom Fleck. Nach drei schwachen Jahren erwartet der Traditionskonzern auch 2017 keinen Aufschwung des Saatgut- und Pflanzenschutzmittelmarktes. Das bereinigte Ergebnis in der Bayer-Agrarsparte CropScience wird weiter stagnieren.

