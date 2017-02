Frankfurt - Heute vor genau vier Jahren wurde der JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund (ISIN LU1039371676/ WKN A1XETG) gelauncht, so die Experten von J.P. Morgan Asset Management.Anlässlich dieses Jubiläums berichte Nicholas Gartside, International Chief Investment Officer der Fixed Income, Currency and Commodities Group von J.P. Morgan Asset Management und einer der drei Fondsmanager, über die Vorteile eines benchmarkunabhängigen Konzepts, die aktuellen Herausforderungen anlässlich der einsetzenden Zinsdivergenz und in welchen Segmenten sich aktuell Chancen für Anleiheninvestoren geben würden.

Den vollständigen Artikel lesen ...