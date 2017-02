Drei Themen beherrschen derzeit den Gesamtmarkt: der fallende Euro, der steigende DAX und der stärkere Ölpreis. Die Rallye des Deutschen Leitindex ist laut Jochen Stanzl noch nicht vorbei, der niedrige Euro stützt weiterhin den DAX und die Opec könnte wieder für einen festeren Ölpreis sorgen. Wie diese drei Themen miteinander verknüpft sind und was Sie in naher Zukunft erwarten können, erfahren Sie in diesem Interview. Außerdem spricht Moderatorin Johanna Claar mit Kapitalmarktexperten Jochen Stanzl von CMC Markets über wichtige charttechnische Signale beim DAX, dem Währungspaar EUR/USD und dem Öl der Sorte Brent.