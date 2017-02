Die CDU-Landesgruppe Niedersachsen rückt den Abgang der VW-Rechtschefin c erneut in den Fokus. Sie fordert in einem Schreiben eine Sonderprüfung beim VW-Konzern.

Der abrupte Abgang von VW-Rechtschefin Christine Hohmann-Dennhardt hat ein politisches Nachspiel. Die CDU-Landesgruppe Niedersachsen im Bundestag fordert eine Sonderprüfung bei dem Wolfsburger Autokonzern. Allein schon das schnelle Ausscheiden der ehemaligen Verfassungsrichterin nach nur 13 Monaten bei Volkswagen lege die Einschätzung nahe, dass ihre Berufung von Anfang an wirkungslos gewesen sei, schrieb der Vorsitzende der CDU-Landesgruppe Mathias Middelberg in einem Brief an Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Ob ihre Verpflichtung von Beginn an als "Feigenblatt" gedacht ...

